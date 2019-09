Dubbel succes Jumbo-Visma in Vuelta

Sepp Kuss Ⓒ BSR Agency

Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma in de vijftiende etappe de tweede ritzege in de Ronde van Spanje bezorgd. De 24-jarige Amerikaan kwam als eerste boven op het Santuario del Acebo, na een lastige bergetappe over 154,4 kilometer met vier beklimmingen.