Rotterdam en Den Haag slaan handen ineen voor Tour-start

In 2010 doet de Tour de France Rotterdam aan. Ⓒ ANP/HH

Het moet een groots festijn worden. De Tour-start van 2024 of 2025, vandaar dat Rotterdam en Den Haag als één blok optreden om Le Grand Départ naar Nederland te halen. De Metropoolregio gaat een bid bij moederorganisatie ASO indienen waarin Rotterdam net als in 2010 met een openingstijdrit wil aftrappen, om de etappe daarna in de Maasstad te starten en in Den Haag de eindstreep te trekken. Het is de bedoeling dat er op de derde dag opnieuw in Rotterdam wordt gestart en dat in Limburg de finish is.