Titelkansen voor Feyenoord: ’Ik vind dat we daar niet mee bezig moeten zijn’

De prachtgoal van Ridgeciano Haps. Ⓒ ANP Sport

ROTTERDAM - Het was de avond van de stiftjes in De Kuip. De mooiste goal bij de 7-1 zege van Feyenoord in de halve bekerfinale tegen NAC Breda kwam op naam van Steven Berghuis, die met een schitterende stift de 5-0 maakte. Even daarvoor had Ridgeciano Haps al de 4-0 op deze manier gemaakt. ,,Hij heeft het goed van mij afgekeken”, grapte Haps, die voor de tweede wedstrijd als linkeraanvaller speelde. ,,Maar ik moet eerlijk zijn: die van Steven was echt heel mooi.”