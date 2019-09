Opvallende uitspraak Franse voetbalbaas over homofobie

De onafhankelijke organisatie van de Franse profcompetitie, die over de twee hoogste divisies gaat, heeft nieuwe regels geïntroduceerd die scheidsrechters juist verplichten om wedstrijden even stil te leggen bij homofobe uitingen van het publiek. Dat is in de eerste weken van het seizoen al geregeld gebeurd.

„Ik zou de wedstrijden niet staken, ik ben daar totaal op tegen”, zei Le Graët op de Franse radio. „Wij zullen ervoor zorgen dat er geen homofobe spreekkoren of spandoeken zijn. Maar een wedstrijd stilleggen? Nee. Ik hoop dat de scheidsrechters gehoor geven aan mijn verzoek.” Le Graët had eerder al geroepen dat in zijn ogen te veel wedstrijden werden gestaakt, tot ongenoegen van de Franse sportminister die de nieuwe maatregel juist steunt.