Phillip Cocu: ’Bepaalde dingen gaan snel de goede kant op’

„Het heeft tijd nodig, maar ik zie bepaalde dingen best snel de goede kant op gaan, vooral nog op de training”, zei Cocu in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. „Natuurlijk moet dat nu ook gelden voor de resultaten, waarmee het proces alleen maar zal versnellen. Maar ik heb een positief gevoel; hoe langer we samenwerken, hoe dichterbij het gaat komen.”

Twee nederlagen

De opvolger van de naar VfL Bochum vertrokken Thomas Letsch debuteerde twee weken geleden met een nederlaag bij FC Twente (3-0). Afgelopen week verloor de ploeg van Cocu voor eigen publiek ook van Fortuna Sittard (1-2). Vitesse won dit seizoen pas één wedstrijd en staat met 5 punten op de zestiende plaats. Slechts op basis van het doelsaldo blijft het FC Emmen en FC Volendam voor.

Met Cambuur treft Vitesse zaterdagavond in Leeuwarden een ploeg waartegen het de laatste jaren vaak goede resultaten boekte. Zo wonnen de Arnhemmers afgelopen seizoen met 6-1 in Leeuwarden. „Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd, tegen een ploeg die het gewend is om in eigen huis vanuit balbezit te voetballen”, aldus Cocu. „Ze zijn comfortabel aan de bal, maar dat houdt tegelijkertijd in dat er ruimtes kunnen vallen. Het is aan ons om die te benutten. We zijn daarin nog wisselvallig, maar we hebben daar gerichte nadruk op gelegd in deze trainingsweek. Nu moeten we de volgende stap zetten in de wedstrijd.”

FC Groningen mist doelman Verrips tegen FC Twente

FC Groningen mist doelman Michael Verrips zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De nummer 1 onder de lat bij Groningen heeft een schouderblessure opgelopen en ontbreekt daardoor in Enschede. Trainer Frank Wormuth mist daarnaast de verdedigers Radinio Balker (geschorst), Liam van Gelderen en Nordin Musampa (geblesseerd).

Michael Verrips Ⓒ Pro Shots

Balker werd vorige week met rood van het veld gestuurd tijdens de met 3-2 verloren thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Groningen verloor vier van de laatste vijf competitieduels en staat met 8 punten maar net boven de degradatiezone in de Eredivisie.

’Begin van een proces’

„Ik praat vanaf het begin over een proces”, zegt Wormuth, die afgelopen zomer werd aangesteld. „Tegen RKC hebben we het FC Groningen-DNA gezien. We hebben op de hoogste intensiteit gespeeld, waarvan ook nog bijna een uur lang met tien man.”

FC Twente-verdediger Hilgers onzeker voor duel met FC Groningen

Het is nog niet zeker of verdediger Mees Hilgers van FC Twente zondag speelt in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. Hilgers viel afgelopen zondag geblesseerd uit in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0).

Trainer Ron Jans kan in ieder geval niet beschikken over drie andere spelers uit zijn selectie. Zo is Václav Cerny geschorst na zijn rode kaart tegen Feyenoord en zijn Christos Tzolis en Michal Sadílek geblesseerd. Aanvaller Denilho Cleonise trainde deze week weer mee en is inzetbaar. Vorige week ontbrak hij tegen Feyenoord vanwege een blessure aan zijn elleboog

.

Mees Hilgers Ⓒ Pro Shots

Ondanks de afwezige spelers heeft Jans vertrouwen in het duel met FC Groningen. "We hebben maandag een nuttige en goede oefenwedstrijd gespeeld tegen Go Ahead Eagles (4-0). We hebben goed getraind deze week en de bezieling was ook weer goed. Kom maar op."

Vijftiende plek

FC Groningen staat na negen wedstrijden op de vijftiende plaats met 9 punten. FC Twente neemt de vijfde plek in met 16 punten uit negen wedstrijden.