Prijzenpakker Koeman een geboren winnaar

En wat voor één! De huidige bondscoach staat op de drempel om met het Nederlands elftal tegen Portugal een unieke prestatie neer te zetten. Oranje staat zondag in de finale van de allereerste editie van de Nations League.

Als basisspeler was Koeman erbij toen Oranje in 1988 in Duitsland Europees kampioen werd en in Portugal kan Koeman 31 jaar later als bondscoach de tweede hoofdprijs in de historie van het Nederlandse landenvoetbal winnen: de Nations League.

Hoewel nieuw als prijs in het internationale voetbal mag Nederland zich bij het winnen van deze competitie officieus het beste voetballand van Europa noemen. In elk geval één jaar lang, tot na het EK in 2020. En dan te bedenken dat ons voetbal een jaar geleden volgens vele kenners en beleidsbepalers van de KNVB volledig op z’n gat lag en het roer volledig om moest. Koeman en zijn internationals hebben door de finale te bereiken afgerekend met die paniekvoetballers. Het winnen van de Nations League zou zelfs de ultieme ode zijn aan de Nederlandse voetbalcultuur van de afgelopen halve eeuw.

Prijzenkast Ronald Koeman

Landskampioen

8x als speler - 3x als trainer

Beker

4x als speler - 3x als trainer

Super Cup

3x als speler - 2x als trainer

Europa Cup I

2x als speler

Europese Supercup

1x als speler

Europees kampioen

1x als speler

Voetballer van het Jaar

2x als speler

Rinus Michels Award

1x als trainer

Bondscoach Ronald Koeman pept de internationals van Oranje op. Ⓒ Reuters

Bekijk ook: Spelen van finale geeft kilometers vretend Oranje energie