Recordbrekende Harry Kane bedankt Engelse ploeggenoten met origineel cadeau

Door onze telesportredactie

Ⓒ Twitter Harry Kane

De Engelse international Harry Kane heeft zijn collega’s van The Tree Lions in de bloemetjes gezet. Eind maart werd Kane topschutter aller tijden bij Engeland en daarvoor heeft elke ploeggenoot nu een bedankje gekregen. Want „zonder hen was het niet gelukt.”