Premium Voetbal

Uitgefloten AZ-held Aboukhlal schittert met shirtactie

Uitgerekend de speler die zo verguisd wordt door de harde kern van AZ bracht voor de club uit Alkmaar de verlossing in het thuisduel met SC Heerenveen: 2-0. Dankzij een late treffer van de even tevoren ingevallen Zakaria Aboukhlal blijft de ploeg van Pascal Jansen in de race om een Europees toegangs...