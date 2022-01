Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe KNVB-directeur Marianne van Leeuwen: ’Ik ben direct in het diepe gegooid’

Door Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

KNVB-directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen: „Het lijkt alsof ik er al veel langer ben dan daadwerkelijk het geval is.” Ⓒ René Bouwman

Wangedrag van voetbalsupporters en de impact van nieuwe coronamaatregelen hebben de nieuwe directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen (60) in haar eerste vier maanden bij de KNVB een tumultueuze aftrap bezorgd. Wie is deze nieuwe spin in het web in Zeist, de eerste vrouw op de belangrijkste directiepost bij de KNVB?