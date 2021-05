Drama in Doetinchem: niet De Graafschap, maar Go Ahead Eagles promoveert naar Eredivisie

Het beloofde vooraf al een enerverende ontknoping te worden in de Keuken Kampioen Divisie, waar op de laatste speeldag vier clubs aanspraak maakten op de tweede promotieplek, maar het werd een bizarre afloop van het seizoen. De wedstrijd De Graafschap-Helmond Sport moest na 38 minuten worden stilgelegd vanwege een wolkbreuk boven Doetinchem, waardoor het veld onbespeelbaar was geworden.

Terwijl op De Vijverberg, een voor deze situatie wel heel toepasselijke naam, met man en macht werd gewerkt om de plassen op de mat weg te werken, werd erbij Excelsior-Go Ahead Eagles, Almere City-Jong PSV en SC Cambuur-NAC Breda dus gewoon doorgespeeld. De nummers drie, vier en vijf moesten zelf hun wedstrijden sowieso hun wedstrijden winnen om kans te maken, dus daar veranderde de situatie in Doetinchem niets aan. Waar Almere City en NAC Breda faalden met een 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV en een 3-2 nederlaag tegen kampioen SC Cambuur voldeed Go Ahead Eagles wel aan de eigen opdracht. Na het laatste fluitsignaal in Rotterdam was Go Ahead virtueel tweede, maar toen begon het grote wachten.

Legio kansen De Graafschap

Excelsior had als service aan de gasten het ESPN-verslag van De Graafschap-Helmond Sport op de grote schermen in het stadion aangezet. „Dit wordt een uur bibberen. Het is echt zenuwslopend”, aldus trainer Kees van Wonderen.

Spelers van Go Ahead Eagles kijken op een scherm naar de westrijd van De Graafschap. Ⓒ ANP/HH

Van Wonderen was niet boos over de gang van zaken. „Dit is overmacht. De KNVB kan ook moeilijk de andere wedstrijden stilleggen.” Algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles geeft aan dat er contact is geweest met de KNVB en met collega-directeur Manders van NAC Breda. „Er blijken geen regels te zijn voor deze situatie. Dan moet de KNVB een beslissing nemen. We hebben er begrip voor dat de bond het zo heeft opgelost en zullen daarom ook geen protest aantekenen, ongeacht de afloop van deze avond. Ze hebben het protocol voor het hervatten van een wedstrijd al uitgebreid. Normaal moet dat in dertig minuten gebeuren en daar hebben ze negentig minuten van gemaakt.”

Op het veld in Kralingen zagen de mensen van Go Ahead dat De Graafschap legio kansen om te scoren liet liggen en een dik uur na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior, kon er eindelijk gejuicht worden om promotie. Waarmee Go Ahead na vier seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie terugkeert op het hoogste niveau. Voor De Graafschap resten de play-offs om het derde en laatste Eredivisieticket.

Van Wonderen: „Dit is bizar.” Terwijl het duel in Doetinchem wegens noodweer werd onderbroken won Go Ahead bij Excelsior (0-1). Daarna begon het wachten. ”50 minuten hebben we hier gestaan en nu zijn we gepromoveerd”, zei Van Wonderen bij ESPN. „Ik kan het amper geloven. Het is ongelooflijk dat het daar gelijk blijft en het is ongelooflijk dat wij na zo’n moeilijk jaar tweede worden.”

„We hebben veel tegenslagen gehad en door te promoveren het onmogelijke gepresteerd”, vervolgde Van Wonderen.

„Ik kan het nog niet beseffen”, vulde aanvoerder Sam Beukema zijn trainer aan. „De adrenaline spuit door m’n lichaam. Vreemd genoeg kon ik vrij rustig blijven toen ik hier op het veld naar De Graafschap stond te kijken. Alleen de laatste minuten werd het ongelooflijk spannend. Het zou toch niet meer misgaan? Ik ben ongelooflijk trots op mijn club.”