Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx missen finale 500 meter tijdrit

Lamberink eindigde met een tijd van 34,015 als dertiende. Braspennincx bleef steken op 34,143: de vijftiende tijd.

De snelste was de Duitse Emma Hinze, die voor de twee rondes op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome 32,850 seconden nodig had. Verrassend was de uitschakeling van de Française Taky Marie-Divine Kouamé. De titelverdedigster eindigde slechts als tiende in de kwalificaties.