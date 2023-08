Van der Duin verovert zilveren medaille op scratch in Glasgow

Van der Duin moest zich ruim twee weken geleden nog afmelden voor de Tour de France vanwege een coronabesmetting. Die gooide ook haar voorbereiding op de WK overhoop. Vorig jaar pakte Van der Duin net als in 2021 zilver op scratch. Ze maakte vooral indruk met de zilveren plak op het omnium, de olympische meerkamp. Daarop komt ze later in het toernooi ook nog in actie.

Lamberink en Braspennincx

Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx slaagden er eerder op de vrijdag niet in de finale te bereiken op het onderdeel 500 meter tijdrit. Beide Nederlandse vrouwen kwamen tekort voor een top 8-plaats in de kwalificaties. Lamberink eindigde met een tijd van 34,015 als dertiende. Braspennincx bleef steken op 34,143: de vijftiende tijd.

Shanne Braspennincx. Ⓒ ANP/HH

De titel ging naar de Duitse Emma Hinze, die voor de twee rondes op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome 32,820 seconden nodig had. Daarmee was ze nog net iets sneller dan in de ochtendsessie. Hinze onttroonde de Française Taky Marie-Divine Kouamé, die niet door de kwalificaties kwam.