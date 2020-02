Red Bull-adviseur Marko bevestigt ontsnappingsclausules in contract Max Verstappen

Dat Verstappen clausules in zijn contract heeft, is geen verrassing. Ook in zijn vorige verbintenis had de Nederlander dusdanige afspraken op papier staan. Zo had Verstappen vorig seizoen onder zijn toenmalige, tot en met dit jaar lopende contact uit gekund als hij in de zomerstop niet in de top-3 van het klassement had gestaan. Dat was niet het geval.

„Er zijn er een paar”, doelt Marko tegenover Auto Bild op de clausules. Verstappen verlengde in januari zijn contract tot en met 2023 en deed dat natuurlijk niet zomaar. „Maar zolang wij een competitieve motor hebben, moet hij bij ons blijven.”

Red Bull rijdt sinds vorig jaar met een Honda-motor. De deal met de Japanners loopt op dit moment nog tot het einde van volgend jaar. Wat de motorenclausule betreft zegt Marko: „Het gat tussen onze motor en de top mag maximaal twee tienden van een seconde zijn.”