Duitsland wil olympiërs direct na kwetsbare groepen laten vaccineren

Dat zegt de vakbond van Duitse atleten, die een sociale discussie op gang wil brengen wat betreft de volgorde van het vaccineren. „De vaccinatiecampagne in Duitsland verloopt traag, en op die manier zullen niet alle atleten die aan de Olympische Spelen meedoen tijdig gevaccineerd zijn”, zo zegt de bond.

Ongelijk speelveld

„En omdat andere landen sporters juist voorrang geven bij het vaccineren, leiden deze verschillen tot een wereldwijd ongelijk speelveld leiden. In sommige landen is de vaccinatie zelfs nog niet eens begonnen. We willen daarom ook een discussie voeren over de vraag of atleten die Duitsland internationaal vertegenwoordigen, ingeënt moeten worden zodra de kwetsbare groepen aan de beurt zijn geweest.”

De vakbond van Duitse atleten heeft tevens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen om zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn wat betreft de gezondheidsrisico’s voor de sporters in Tokio. De bond vind dat het voorlopig draaiboek voor verbetering vatbaar is.

Goed geïnformeerd

„De atleten moeten over alles goed worden geïnformeerd, zoals de exacte procedure in het geval van een besmetting of quarantaine en de daaruit voortvloeiende financiële, sportieve én medische consequenties.”