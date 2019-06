Canada blijft in spoor van Oranje Leeuwinnen

Canada was gedurende negentig minuten de bovenliggende partij. Toch duurde het tot in de tweede helft voordat het eerste doelpunt viel. Jessie Fleming scoorde in de 48e minuut. Daarna kreeg de ploeg nog legio kansen, maar werd pas in de slotfase de stand nog iets opegevoerd. In de 79e minuut tikte Nichelle Prince de 2-0 tegen de touwen. Eerder had Canada ook al Kameroen met 1-0 aan de kant gezet.

Overigens had Oranje in de eerste wedstrijd ook al de nodige moeite om tegen Nieuw-Zeeland het net te vinden. Dat gebeurde pas in blessuretijd toen invalster Jill Roord voor de 1-0 overwinning tekende. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won zaterdagmiddag in Valenciennes met 3-1 van Kameroen. Vivianne Miedema (twee keer) en Dominique Bloodworth zorgden voor de doelpunten.

De winnaar van groep speelt de wedstrijd in de achtste finales op 25 juni in Rennes. De nummer 2 is een dag eerder aan de beurt in Parijs. Het duel tussen Nederland en Canada begint donderdag in Reims om 18:00 uur.

De Nederlandse voetbalsters hebben vooralsnog de volle buit te pakken. De eerste twee duels tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen werden gewonnen. Ⓒ BSR Agency