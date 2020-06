Nieuwe sponsor en kleuren voor Van Vleuten

Van Vleuten (37) mag als wereldkampioene op de weg in de regenboogtrui rijden. Zodra het seizoen weer begint, prijkt daar de naam van de Spaanse non-profitorganisatie Manuela Fundación op. De organisatie van Francisco Huertas, die alles uit eigen middelen betaalt, heeft als doel een „meer ondersteunende wereld te creëren.”

De hoofdsponsor van de Australische wielerploeg, Mitchelton, verkeerde al geruime tijd in financiële onzekerheid en die werd als gevolg van de coronacrisis alleen maar groter. „Na een onzekere periode, zeker in de afgelopen maanden, zijn we heel blij dat we de steun krijgen van Francisco Huertas en de Manuela Fundación om onze toekomst in 2021 en daarna veilig te stellen”, zegt teameigenaar Gerry Ryan.

Voor de mannenploeg van Mitchelton-Scott rijden onder anderen de Britse tweelingbroers Adam en Simon Yates, Mikel Nieve en Esteban Chaves.