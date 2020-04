Kai Reus valt april 2021 werelduurrecord aan

„Ik wilde de poging eigenlijk in augustus dit jaar doen, maar het project moest vanaf nul worden opgestart. Ik zit niet bij een bestaande ploeg. In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan”, aldus Reus tegenover Sporza. „Het record van Victor staat scherp, maar het kan nog veel scherper. Dat weet Victor ook.”

De 35-jarige Reus zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. Hij sloot zijn carrière af bij Roompot. Hij begon zijn wielercarrière bij Rabobank, waar hij in 2007 zwaargewond raakte hij een trainingsrit. Reus werd dagen in een kunstmatige coma gehouden en keek de dood in de ogen. Ruim een jaar later maakte hij een comeback in het peloton.