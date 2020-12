WK darts: alles duels en uitslagen op een rij

Van Gerwen had in de eerste ronde een bye. De nummer één van de wereld speelde vervolgens tegen Ryan Murray die in de eerste ronde de Filipijn Lourence Ilagan versloeg met 3-1. Van Gerwen maakte meteen indruk met een gemiddelde van 108,98 en een 3-1 zege in sets.

Naast Van Gerwen hebben nog vier Nederlanders een bye. Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort behoren tot de top-32 van de zogenoemde Order of Merit en stromen daarom pas in de tweede ronde in. Uiteindelijk testte Martijn Kleermaker positief op corona, waardoor hij zich moest terugtrekken van het WK.

Regerend kampioen Peter Wright trapte meteen af op de openingsavond. De excentrieke Schot rekende af met Steve West: 3-1 in sets. Wright veroverde bij de laatste editie de wereldtitel ten koste van Van Gerwen. Hij versloeg de toenmalige titelhouder in de finale met 7-3 in sets. Niels Zonneveld komt op de dag 1 als eerste Nederlander in actie. Hij treft in de eerste ronde William O’Connor.

Het wereldkampioenschap wordt afgewerkt in Alexandra Palace. Aanvankelijk zou er mogelijk publiek aanwezig zijn, tot een maximum van duizend toeschouwers per sessie. Maar dat gaat niet door. Alleen op de openingsavond publiek welkom, daarna vindt het WK weer achter gesloten deuren plaats vanwege de door Britse regering aangekondigde maatregelen. Vervolgens wordt op woensdag 23 december een nieuwe balans opgemaakt en bekeken of er in het vervolg van het toernooi mogelijk alsnog fans uit bijvoorbeeld alleen Groot-Brittannië kunnen worden toegelaten.

Peter Wright onttroonde Michael van Gerwen bij het laatste WK. Ⓒ PDC

Speelschema WK darts

Dinsdag 15 december - avondsessie

Steve West - Amit Gilitwala (R1) 3-0

Steve Beaton - Diogo Portela (R1) 0-3

Jeff Smith - Keane Barry (R1) 3-1

Peter Wright - Steve West (R2) 3-1

Woensdag 16 december - middagsessie

Ryan Joyce - Karel Sedlacek (R1) 3-2

Ross Smith - David Evans (R1) 3-0

William O’Connor - Niels Zonneveld (R1) 3-0

Chris Dobey - Jeff Smith (R2) 3-2

Woensdag 16 december - avondsessie

Max Hopp - Gordon Mathers (R1) 3-0

Callan Rydz - James Bailey (R1) 3-1

Adam Hunt - Lisa Ashton (R1) 3-2

Glen Durrant - Diogo Portela (R2) 3-0

Donderdag 17 december - middagsessie

Madars Razma - Toru Suzuki (R1) 3-0

Mike De Decker - Edward Foulkes (R1) 0-3

Ryan Murray - Lourence Ilagan (R1) 3-1

Daryl Gurney - William O’Connor (R2) 3-2

Donderdag 17 december - avondsessie

Luke Woodhouse - Jamie Lewis (R1) 2-3

Ron Meulenkamp - Boris Krcmar (R1) 3-1

Ryan Searle - Danny Lauby (R1) 3-2

Jose de Sousa - Ross Smith (R2) 3-1

Vrijdag 18 december - middagsessie

Mickey Mansell - Haupai Puha (R1) 3-0

Darius Labanauskas - Chengan Liu (R1) 3-0

Wayne Jones - Ciaran Teehan (R1) 3-2

Jamie Hughes - Adam Hunt (R2) 0-3

Vrijdag 18 december - avondsessie

Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks (R1) 3-2

John Henderson - Marko Kantele (R1) 3-2

Luke Humphries - Paul Lim (R1) 2-3

James Wade - Callan Rydz (R2) 3-0

Zaterdag 19 december - middagsessie

Steve Lennon - Daniel Larsson (R1) 3-1

Scott Waites - Matt Campbell (R1) 3-2

Kim Huybrechts - Di Zhuang (R1) 3-0

Mervyn King - Max Hopp (R2) 3-1

Zaterdag 19 december - avondsessie

Andy Hamilton - Nico Kurz (R1) 1-3

Andy Boulton - Deta Hedman (R1) 3-1

Damon Heta - Danny Baggish (R1) 2-3

Michael van Gerwen - Ryan Murray (R2) 3-1

Zondag 20 december - middagsessie

Derk Telnekes - Nick Kenny (R1) 2-3

Jason Lowe - Dmitriy Gorbunov (R1) 3-1

Maik Kuivenhoven - Matthew Edgar (R1) 0-3

Vincent van der Voort - Meulenkamp (R2) 3-2

Zondag 20 december - avondsessie

Martijn Kleermaker - Cameron Carolissen (R1) walk over (Kleermaker positief getest op corona)

Keegan Brown - Ryan Meikle (R1) 3-0

Jeffrey de Zwaan - Searle/Lauby (R2) 0-3

Jonny Clayton - Henderson/Kantele (R2) 3-1

Maandag 21 december - avondsessie

Krzysztof Ratajski - Joyce/Sedlacek (R2)

Ian White - Huybrechts/Zhuang (R2)

Gerwyn Price - Woodhouse/J Lewis (R2)

Gabriel Clemens - Hamilton/Kurz (R2)

Dinsdag 22 december - middagsessie

Brendan Dolan - De Decker/Foulkes (R2)

Joe Cullen - Jones/Teehan (R2)

Simon Whitlock - Labanauskas/Liu (R2)

Adrian Lewis - Heta/Baggish (R2)

Dinsdag 22 december - avondsessie

Danny Noppert - Kleermaker/Carolissen (R2)

Devon Petersen - Lennon/Larsson (R2)

Rob Cross - Van Duijvenbode/Brooks (R2)

Dimitri Van den Bergh - Humphries/Lim (R2)

Woensdag 23 december - middagsessie

Ricky Evans - Mansell/Puha (R2)

Gary Anderson - Razma/Suzuki (R2)

Stephen Bunting - Boulton/Hedman (R2)

Mensur Suljovic - Kuivenhoven/Edgar (R2)

Woensdag 23 december - avondsessie