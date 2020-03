Advocaat haalt Van Persie erbij voor Bozenik

Robert Bozenik krijgt hulp van Robin van Persie Ⓒ ANP Sport

ROTTERDAM - Robin van Persie zal volgende week voor het eerst in actie komen als spitsentrainer bij Feyenoord. De voormalige topspits en ex-Feyenoorder is gevraagd door trainer Dick Advocaat om in de slag te gaan met spits Robert Bozenik.