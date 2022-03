FC Volendam niet langs VVV-Venlo, zeges Excelsior en Eindhoven

De ploeg van Wim Jonk had het zwaar in Limburg en ontsnapt zelf een paar een keer aan een treffer, al waren er ook kansen voor Volendam, maar het wist niet te scoren. Ook na een rode kaart voor Kees de Boer van VVV-speler Kees de Boer in de slotfase.

Excelsior denderde in eigen huis over FC Den Bosch heen en vooral de 1-0 was er een om in te lijsten. Na een vlotlopende aanval over veel schijven was het Thijs Dallinga die de bal eenvoudig binnen kon tikken. Na rust zorgden Mats Wieffer, Marouan Azarkan en weer Dallinga ervoor dat de Rotterdammers nog verder uitliepen naar 4-0. Ook nummer vier FC Eindhoven won op bezoek bij Helmond Sport. Het werd 1-2 door een late goal van Joey Sleegers.

FC Volendam heeft na 28 wedstrijden 63 punten. Nummer 2 FC Emmen, dat maandag op bezoek gaat bij Jong PSV, kan de achterstand op Volendam tot 5 punten verkleinen. Excelsior heeft nu 55 punten (uit 29 duels) en Eindhoven 53 punten (uit 28 duels). De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Dylan Vente hielp Roda JC met drie treffers aan een ruime zege op FC Dordrecht: 4-0. Roda staat achtste en heeft nu nog 1 punt minder dan De Graafschap, dat op De Vijverberg geen afstand wist te nemen van Jong AZ (0-0).

NAC Breda won bij MVV (1-2) en behoudt de aansluiting met De Graafschap en Roda.