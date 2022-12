Franse voetbalbond wil naar rechter wegens racisme tegen spelers

Met name de zwarte spelers Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni moesten het ontgelden. Beiden misten vanaf elf meter in de strafschoppenreeks die de beslissing moest brengen in het duel met Argentinië. Ook invaller Randal Kolo Muani, die kort voor tijd een kans miste, kreeg op zijn Instagram-account meerdere racistische beledigingen te verduren.

Niet alleen de zwarte spelers werden beledigd. Ook doelman Hugo Lloris, die geen enkele strafschop keerde, kreeg tal van verwensingen op sociale media.

Vorig jaar was sterspeler Kylian Mbappé al onderwerp van beledigingen nadat hij op het EK in de kwartfinale tegen Zwitserland de beslissende strafschop had gemist. Mbappé klaagde toen dat hij te weinig steun van de Franse bond had ondervonden.