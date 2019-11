Bertens in dubio over Olympische Spelen

Kiki Bertens twijfelt. „Het wordt nog een heel lastige keuze.” Ⓒ EPA

RIDDERKERK - Kiki Bertens heeft nog niet besloten of ze komend seizoen aan de Olympische Spelen mee gaat doen. Ook weet ze nog niet of ze voor Nederland gaat uitkomen in de Fed Cup. ,,Waar ga je voor?’’, vraagt ze zich hardop af. ,,Alleen maar voor je eigen carrière? Of denk je ook aan andere mensen en aan het Nederlandse tennis? Er zijn best veel gesprekken die ik nog moet inplannen. Het wordt nog een heel lastige keuze.’’