Poels schrijft Ruta del Sol op zijn naam, eindzege Van Vleuten in Wielerweek Valencia

De positie van Poels werd in de slotfase nog wel onder druk gezet in de groep die 2 minuten achter Kämna aan de slotklim was begonnen. De Colombiaan Miguel Ángel López moest slechts 10 seconden goedmaken, maar Poels hield stand en pakte zelfs nog enkele seconden op López, die de Spanjaard Cristián Rodríguez nog zag passeren in het algemeen klassement.

In de strijd om de dagzege was Kämna in de slotfase weggereden uit een omvangrijke kopgroep, die naarmate de finish naderde steeds verder uitdunde. Achter de Duitser, die zijn vierde zege als wielerprof boekte, finishten de Italianen Lorenzo Fortunato en Alessandro Covi, die als leider aan het slotweekeinde was begonnen.

Superblij

Poels had afgelopen winter maar ternauwernood een nieuwe aanbieding gekregen van zijn ploeg Bahrain. Dat betaalde zich in de koers, die ook wel de Ronde van Andalusië wordt genoemd, meteen uit. Poels boekte zaterdag zijn twintigste zege, zijn eerste sinds ritwinst in 2019 in het Critérium du Dauphiné en zijn eerste ook in dienst van Bahrain. Een dag later volgde de bekroning met de eindzege, zijn tweede ooit na winst van het klassement in de Ronde van Valencia in 2016.

„Ik ben superblij met mijn tweede eindzege in een rittenkoers en met de manier waarop mijn ploeg me heeft geholpen”, vertelde Poels. Met name de Australiër Jack Haig, vooraf gezien als kopman, deed veel werk voor de Limburger, die zich thuis voelt in Spanje. „Ik rijd hier graag en ik houd van deze race. Natuurlijk is mijn doel zo veel mogelijk koersen winnen, deze heb ik in ieder geval al binnen.”

Bekijk ook: Annemiek van Vleuten houdt opnieuw huis in Valencia

Van Vleuten sluit Wielerweek Valencia af in leiderstrui

Annemiek van Vleuten is het seizoen goed begonnen. In haar eerste koers van het jaar, de Wielerweek van Valencia, was de eindzege meteen voor de 39-jarige renster van Movistar.

Van Vleuten veroverde zaterdag met ritwinst in de zware derde etappe de leiderstrui. Die kwam zondag niet meer in gevaar. Het vlakke slotstuk, over 118 kilometer van Sagunt naar Valencia, eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Italiaanse Marta Bastianelli, voor haar landgenote en wereldkampioene Elisa Balsami.

Van Vleuten was zaterdag na een lange solo alleen aangekomen op de Vistabella del Maestrat. De Deense Cecile Uttrup Ludwig arriveerde als tweede pas op 1 minuut en 7 seconden. Daarmee zette de olympisch kampioene tijdrijden de rittenkoers naar haar hand.

Het was haar eerste koers sinds ze bij een val in oktober in Parijs-Roubaix een dubbele bekkenbreuk had opgelopen. Ludwig was ook tweede in het klassement, waarin Ellen van Dijk op de vierde plaats eindigde.

Eindzege Evenepoel in Ronde van de Algarve, Higuita wint slotrit

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. De kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl had zaterdag een lange tijdrit gewonnen en stond de leiderstrui op de slotdag niet meer af. De slotrit, met aankomst op de Alto de Malhão, werd gewonnen door de Colombiaan Sergio Higuita. De renner van Bora-hansgrohe hield zijn landgenoot Daniel Felipe Martínez achter zich.

Evenepoel passeerde niet veel later als vijfde de finish. Hij was in de vijfde en laatste etappe vertrokken met een voorsprong van ruim een minuut op de Brit Ethan Hayter, die in de slotfase niet meer mee kon met de besten.

Evenepoel won de Ronde van de Algarve eerder in 2020. De 22-jarige Belg was het seizoen begonnen met ritwinst in de Ronde van Valencia, waar hij afsloot met de tweede plaats in het eindklassement.

Quintana wint Ronde van de Var

De Colombiaan Nairo Quintana heeft de Ronde van de Var gewonnen. Dat deed de renner van Arkéa-Samsic op indrukwekkende wijze. Quintana rondde een solo over bergachtig terrein in Zuid-Frankrijk af met ritwinst. In het klassement stond hij vooraf gelijk met geletruidrager Tim Wellens, de Belg die zaterdag de tweede etappe had gewonnen.

Quintana plaatste zijn aanval zo'n 35 kilometer voor de streep in Blausasc. Aanvankelijk haakte Thibaut Pinot aan, maar bergop kon de Fransman niet volgen. Achter de leider moest Wellens het werk alleen opknappen.

De Fransman Guillaume Martin soleerde op ruim een minuut achter Quintana naar de tweede plaats. Wellens, die als vijfde over de streep kwam, slaagde er nog net in de driedaagse als tweede af te sluiten.

Quintana is bezig aan een sterk voorjaar. Hij won eerder deze maand al de Ronde van de Provence.