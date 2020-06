Cavani en Thiago Silva weg bij PSG

Cavani is de meest scorende speler ooit voor Paris Saint-Germain; in ruim 300 duels kwam hij 200 keer tot scoren. De 33-jarige Uruguayaanse spits kwam in 2013 over van Napoli. Hij werd in Parijs zes keer landskampioen.

De 35-jarige Silva, al jarenlang aanvoerder, speelt al sinds 2012 voor de club. De Braziliaanse verdediger maakte de overstap van AC Milan.

PSG maakt dit seizoen nog kans op winst van de Champions League. De Franse topclub won in de achtste finales over twee duels van Borussia Dortmund. Het seizoen is Frankrijk is beëindigd en PSG werd aangewezen als kampioen.