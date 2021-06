Standpunt UEFA ongewijzigd na verhaal Ajax-keeper André Onana in CAS-zaak

Onana werd eind 2020 positief bevonden na een dopingtest, omdat hij per ongeluk een pilletje van zijn vrouw had gepakt, terwijl hij een aspirine wilde gebruiken. Dat pilletje bevatte het verboden middel Furosemide. Daarop werd de Kameroener door de UEFA geschorst voor twaalf maanden, ingaande op 4 februari van dit jaar. Tegen die schorsing is hij vervolgens in beroep gegaan bij het CAS. Dat beroep diende dus woensdagochtend 2 juni.

Onana heeft zijn verhaal volgens Ajax ’goed kunnen overbrengen’ en de arbiters hebben ruim de tijd genomen om naar het verhaal van hem te luisteren. Hij heeft het CAS gevraagd hem geen straf op te leggen, dan wel een aanzienlijk kortere straf dan de opgelegde twaalf maanden.

Standpunt UEFA

In de periode van zijn schorsing mag de doelman aan geen enkele sportactiviteit deelnemen en moet hij zelf in zijn trainingen voorzien. Hij heeft duidelijk kunnen maken dat hem dat zwaar valt.

Het standpunt van UEFA is onveranderd. De Europese voetbalbond wil dat het CAS vasthoudt aan de twaalf maanden schorsing. Het is nog niet bekend wanneer het CAS uitspraak doet.