Vingegaard bezorgt wielerploeg Jumbo-Visma succes in Italië

Vingegaard, die eerder dit jaar al een etappe won in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, was in Sogliano al Rubicone in de sprint van een eerste groep de snelste voor de Colombiaan Iván Ramiro Sosa en de Australiër Nick Schultz. De aankomst lag na een korte klim op 400 meter hoogte.

In Oxyclean Classic Brugge-De Panne, een Belgische eendagskoers op WorldTour-niveau, ging de overwinning naar Sam Bennett, die zijn teamgenoot Yves Lampaert opvolgde. De Ier van Deceuninck-Quick Step versloeg Jasper Philipsen van Alpecin-Fenix en Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) in een massasprint.