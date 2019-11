Van Gerwen: ’Jammer dat Taylor er niet meer bij is’

Nummer 4 is ook binnen voor Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Met zijn zesde majortitel van het jaar onderstreepte Michael van Gerwen zondagavond in AFAS Live in Amsterdam nog maar eens dat hij veruit de beste darter van de wereld is. Hij betekende zijn 48e individuele eindzege in een televisietoernooi. Daarmee is de 30-jarige Nederlander nog altijd ver verwijderd van het record van legende Phil Taylor, die er meer dan 80 achter zijn naam heeft staan.