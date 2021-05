Europees voetbal Feyenoord op de tocht door Songfestival

Dit omdat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam verbiedt om de finale zaterdagavond tegen de winnaar van FC Utrecht-FC Groningen in De Kuip te laten spelen. Tegelijkertijd vindt een paar kilometer verderop in Ahoy namelijk het Eurovisiesongfestival plaats. De burgemeester is bevreesd voor ongeregeldheden met fans van Feyenoord rond dat spektakel.

In de reglementen van de KNVB is opgenomen dat bij het niet doorgaan van de finale door overheidswege de wedstrijd verplaatst moet worden naar een neutrale locatie, op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip.

De voetbalbond is samen met Feyenoord volop bezig om stadions en burgemeesters van andere voetbalsteden te vragen of zij een finale met Feyenoord willen organiseren. De bereidheid daartoe is echter nauwelijks aanwezig, ook al omdat de finale als testevent met publiek gepland staat. Kan de wedstrijd niet op neutraal terrein worden afgewerkt dan wordt de uitspelende ploeg (FC Utrecht of FC Groningen) reglementair als winnaar aangemerkt.

De KNVB heeft met instemming van de stad Rotterdam voorgesteld om de finale een dag te verplaatsen, maar FC Utrecht en FC Groningen zien die verplaatsing niet zitten. Zij beroepen zich op het reglement, dat niet voorziet in een dergelijk uitstel.

Mocht Sparta woensdagavond Feyenoord uitschakelen dan doet het probleem zich niet voor, omdat in dat geval de finalewedstrijd wordt gespeeld in Utrecht of Groningen.