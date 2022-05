Feyenoord toont finale op grote schermen in De Kuip

Feyenoord zendt de finale van de Conference League tegen AS Roma uit op vier grote schermen in De Kuip. De Rotterdamse club stelt het stadion op woensdag 25 mei open voor supporters, die 15 euro moeten betalen om naar binnen te mogen. Bijna 50.000 fans kunnen dan op de schermen de wedstrijd kijken die wordt gespeeld in de Albanese hoofdstad Tirana.