Urby Emanuelson wil nog wat recht zetten tegen Ajax

„Ik weet uit eigen ervaring dat het voor Ajax niet prettig is om uit tegen FC Utrecht te spelen. En we hebben ook nog wel wat recht te zetten”, aldus FC Utrecht-routinier Urby Emanuelson die bijna vijftien jaar geleden zijn profdebuut in het rood-witte shirt van Ajax.

„In de ArenA zijn we zoek gespeeld (4-0 nederlaag, red). Die dominantie in een wedstrijd heb ik in heel lange tijd niet meer meegemaakt. Die wedstrijd was vanuit Ajax-perspectief bijna perfect. Maar door de blessures staat er nu wel een ander Ajax. Ik ga niet zeggen dat we gelijkwaardig zijn, maar we hebben wel de mogelijkheid om de punten in Utrecht te houden.”

