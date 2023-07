Oranje-opponent Portugal heeft ook problemen met trainingsveld: ’Geen excuus’

De Portugese bondscoach Francisco Neto zei zaterdag tijdens een persconferentie dat er vrijdag wegens aanhoudende regen in Auckland niet getraind kon worden. „We moesten ons programma daarom helemaal omgooien”, zei Neto, die zondagavond om 19.30 uur (lokale tijd) in de zuidelijk gelegen stad Dunedin Oranje treft.

Bekijk ook: Leeuwinnen trekken bekijks bij vlucht richting Dunedin

De problemen met het cricketveld waar Oranje in kustplaats Tauranga mee kampte, heeft Neto niet op de voet gevolgd. „Hoe dan ook is het geen excuus voor de prestaties tijdens de wedstrijd zondag”, aldus de Portugese coach. Hij stelt dat dergelijke problemen met trainingsvelden inherent zijn aan zo’n groot toernooi. Het Portugese vrouwenelftal doet voor het eerst mee met een WK.

De Nederlandse bondscoach Andries Jonker uitte eerder deze week zijn frustratie met de FIFA. Hij noemde de „knetterharde plaat” in het trainingsveld in Tauranga „amateurisme van de bovenste plank.” Nederland is het enige landenteam in Nieuw-Zeeland dat op een cricketveld traint, de andere vijftien teams spelen op voetbal- of rugbyvelden.