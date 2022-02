Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt Nederlandse schaatsser gekozen in atletencommissie IOC? Ireen Wüst maakt in Peking jacht op goud én macht

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Nog twee nachtjes slapen en dan weet Ireen Wüst of ze toetreedt tot de atletencommissie van het IOC. Ⓒ RENE BOUWMAN

PEKING - Krijgt Nederland weer wat te vertellen binnen de poorten van het Internationaal Olympisch Comité (IOC)? Dat is de grote vraag als donderdag bekend wordt gemaakt welke wintersporters zijn gekozen in de atletencommissie van dit machtige bolwerk. Ireen Wüst is kandidaat namens Nederland en in de olympische dorpen van Peking wordt inmiddels druk gestemd. Zestien atleten uit zes verschillende sporten hebben zich verkiesbaar gesteld; slechts twee worden uitverkoren voor deze invloedrijke functie.