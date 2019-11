City klopt Chelsea

Alle doelpunten vielen in de eerste helft. N'Golo Kanté maakte er na twintig minuten 0-1 van, maar na doelpunten van Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez ging City toch met een voorsprong de rust in. In de beduidend minder aantrekkelijke tweede helft werd niet meer gescoord. In extra tijd werd nog een doelpunt van Raheem Sterling afgekeurd wegens buitenspel.

City herstelde zich van de nederlaag tegen Liverpool van twee weken geleden. Liverpool, dat eerder op zaterdag met 2-1 won bij Crystal Palace, vergrootte toen het gat met City tot negen punten.

Vorig jaar won City in eigen huis met 6-0 van Chelsea.