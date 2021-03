Video: LeBron James loopt zware blessure op en is weken uitgeschakeld

James liep de blessure op doordat tegenstander Solomon Hill ten val kwam en op de rechterenkel van de Lakers-vedette terecht kwam. Nadat hij eerst kermend van de pijn op de grond had gelegen probeerde James de pijn er nog een beetje uit te lopen, maar dat bleek tegen beter weten in.

Met een gezicht op onweer beende de Amerikaan richting de catacomben, terwijl hij uit frustratie nog een stoel omver sloeg. „Niets ergert me meer en doet me meer pijn dan er niet kunnen zijn voor mijn ploeggenoten”, twitterde James later. „De weg naar herstel begint nu en ik ben er spoedig weer bij, alsof ik nooit ben weg ben geweest.

Aangeslagen

De Lakers leken enigszins aangeslagen door het uitvallen van James en verloren het duel met Atlanta Hawks met 99-94. De Hawks boekten daarmee hun achtste overwinning op rij. John Collins (27 punten en 16 rebounds) en Trae Young (14 punten en 11 assists) waren de uitblinkers.

Philadelphia 76ers blijft leider in oostelijke divisie

De Philadelphia 76ers hebben hun koppositie in de oostelijke divisie van de NBA verstevigd met een zege op Sacramento Kings: 129-105. Tobias Harris was de uitblinker bij de ’Sixers’ met 29 punten, elf rebounds en acht assists. Shake Milton maakte 28 punten voor de ploeg, die het nog altijd zonder de geblesseerde sterspeler Joel Embiid moet stellen. De koploper moest nog een nieuwe tegenvaller incasseren, omdat pointguard Ben Simmons uitviel met een knieblessure.

Milwaukee Bucks rekende af met San Antonio Spurs (120- 113) en boekte zijn zesde achtereenvolgende zege. De Griek Giannis Antetokounmpo was topscorer met 26 punten, maar was ook behulpzaam voor zijn teamgenoten. Hij leverde vijftien assists.