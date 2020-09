Acht coronagevallen bij Vitesse-staf, Sturing tijdelijk trainer

Vanuit de KNVB is dispensatie verleend, zodat technisch directeur Johannes Spors samen met Edward Sturing en Nicky Hofs zaterdag voor de groep mag staan. Ook leiden zij voorlopig de trainingen.

„Vooropgesteld hopen we dat we onze stafleden in goede gezondheid en snel terugzien op Papendal. Tegelijkertijd laat deze situatie zien dat het coronavirus snel kan opduiken en verspreiden. Ondanks het volgen van het protocol en allerlei aanvullende voorzorgsmaatregelen, zijn we als club getroffen door het virus”, aldus Spors.

„Afgelopen vrijdag is iedereen getest met het oog op de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daarbij bleek dat Joseph positief getest was op corona. Een extra testronde op zaterdag, vanwege de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, duidde geen andere gevallen aan. Nadat maandag een ander staflid lichte klachten kreeg, was dat aanleiding voor ons om alle directe contacten op dinsdag opnieuw te testen. Uit deze testen kwam naar voren dat ook andere leden van de technische staf positief bleken.”

KNVB begripvol

Direct nadat de besmettingen geconstateerd werden, heeft de club contact opgenomen met de KNVB. Algemeen directeur Pascal van Wijk legt uit: „De KNVB reageerde begripvol. Samen hebben we zorgvuldig de situatie besproken. We zijn blij met het begrip vanuit de voetbalbond en de dispensatie die verleend is zodat Johannes samen met Edward en Nicky zaterdag het duel kunnen leiden.”

Zaterdag wordt de traditionele Airborne-wedstrijd gespeeld. Sparta komt dan op bezoek in GelreDome (aanvang 18.45 uur) voor het tweede Eredivisieduel van dit seizoen. Hoewel de veteranen helaas niet bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn, wordt uiteraard wel op gepaste wijze stilgestaan bij De Slag om Arnhem.