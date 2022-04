Feyenoord-coach Slot ’waarschuwt’ trainer Slavia voor sfeer in de Kuip

Verder kan Feyenoord volgens Slot beschikken over nagenoeg alle spelers. Doelman Justin Bijlow en verdediger Philippe Sandler zijn afwezig door langdurige blessures. De Amerikaan Cole Bassett werd niet ingeschreven voor het derde Europese clubtoernooi na zijn komst in de winter.

Winteraanwinst Sandler is wel een stap dichter bij speeltijd gekomen. De verdediger, die sinds zijn komst nog geen wedstrijd speelde, trainde dinsdag weer mee. „Maar dat was voor het eerst, dus morgen zal nog te vroeg voor hem komen”, zei Slot over het meespelen van Sandler donderdag.

Sfeer

Feyenoord versloeg Slavia in de groepsfase van de Conference League dit seizoen in Rotterdam al met 2-0. In Praag werd het 2-2.

Volgens Slot was de trainer van de tegenstander onder de indruk van de sfeer in De Kuip tijdens het eerdere duel. „Ik hoop dat hij na de wedstrijd gaat zeggen: ’Oh, dat was nog maar de groepsfase-sfeer, in de kwartfinale is het helemaal over de top’. Uit ervaring kan ik zeggen dat de kwartfinale-sfeer in De Kuip nog van een hele andere orde is dan de groepsfase-sfeer”, aldus Slot.

Slot wilde nog niet zeggen wie hij gaat opstellen als spits: Cyriel Dessers of Bryan Linssen. „Dat ligt heel dicht bij elkaar. Nu zitten we in de fase van het seizoen waarin je kijkt naar vorm, fitheid, de tegenstander en mijn eigen gevoel. We zullen morgen zien wie er speelt.”