Spelersrapport: wie scoort hoogste cijfer bij Oranje Leeuwinnen?

De basiself van Nederland in de finale tegen de Verenigde Staten. Ⓒ VI Images

De wereldtitel liep Nederland zondag mis, maar aan het verder succesvolle WK voetbal hielden de Oranje Leeuwinnen wel een olympisch ticket voor de Spelen van volgend jaar in Tokio én een trots gevoel over. Onze verslaggever Lars van Soest was bij het WK in Frankrijk aanwezig en beoordeelde de prestaties van de Leeuwinnen over het hele toernooi.