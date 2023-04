Avital Selinger weer clubcoach in Japan

De fameuze spelverdeler van weleer werkte vanaf 1997 ook al zeven jaar in Japan, eerst als assistent van zijn vader Arie Selinger en later als hoofdcoach. Na zijn terugkeer naar Europa in 2003 was hij clubcoach in Spanje, Rusland, Frankrijk en Zwitserland. Bovendien diende hij twee periodes als bondscoach in Nederland en in die hoedanigheid was hij vorig jaar nog actief op het WK in eigen land. Inmiddels is de Duitser Felix Koslowski aangesteld als zijn opvolger bij de Oranje-vrouwen.

Selinger is nog in dienst van de Nederlandse volleybalbond en trekt momenteel het land rond voor clinics, advies, masterclasses en andere promotieactiviteiten. „Energie en ambitie heb ik genoeg”, zegt de 64-jarige Selinger als zijn leeftijd ter sprake wordt gebracht. „Mijn vader was 63 toen hij aan zijn tweede periode als coach in Japan begon en heeft het toen nog zes jaar volgehouden. Ik zeg niet dat ik daar nu zes jaar zal blijven, maar aan mijn motivatie om iets moois neer te zetten zal het niet liggen.”

Liefhebber van Japan

Selinger maakte er nooit een geheim van dat hij houdt van Japan en de sportbeleving in het land. „Ja, dat land heeft iets heel bijzonders. Ik zag het zelf niet direct aankomen dat ik nog zou terugkeren, maar ze hebben me benaderd en dat is eervol. Buitenlandse hoofdcoaches in de Japanse clubcompetitie zijn zeer zeldzaam.”