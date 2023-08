Nieuwe realiteit van Ajax: ’We kunnen geen spelers weghalen bij topclubs’

AMSTERDAM - Hoewel Maurice Steijn nog altijd een incomplete selectie heeft en voor 1 september vier of vijf nieuwe spelers verwacht, ziet hij Ajax als een titelkandidaat. „De doelstelling is kampioen worden”, aldus de Ajax-trainer, die zaterdagavond 20.00 uur tegen Heracles Almelo in zijn nieuwe rol debuteert in de Eredivisie. „Er moet nog wel wat bij en dat gaat gebeuren. Zoals het er nu voor staat, ben ik tevreden. Maar het is bij iedereen duidelijk dat we nog versterkingen zoeken. En dan zijn we zéker een kampioenskandidaat.”

Trainer Maurice Steijn van Ajax. Ⓒ ANP