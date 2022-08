Eredivisie laat corona financieel ver achter zich

Aan de vooravond van het seizoen 2022-2023 is corona de wereld uit, getuige de begrotingen van de achttien Eredivisie-clubs. Het totaalbudget tikt bijna de 570 miljoen euro aan en dat is 85 miljoen euro meer dan het laatste seizoen voor de corona-uitbraak, toen de teller bleef steken op 485 miljoen euro.

Aanwijziging

De kooplust op de transfermarkt gaf al een aanwijzing. Niet dat transferbedragen worden opgenomen in de budgetten; de salarissen van de profspelers maken daar uiteraard wel onderdeel van uit. Dat salarisbudget, waar de meeste clubs bijzonder geheimzinnig over doen, is vaak bepalend voor de stand op de ranglijst aan het einde van het seizoen.

Bekijk ook: Regelwijziging door discutabele goal Kylian Mbappé

Hanteer de wetmatigheid dat het budget de eindstand op de ranglijst bepaalt, en het zal niet verbazen dat Ajax met een totaalbegroting van zo’n 160 miljoen euro opnieuw landskampioen wordt en het gepromoveerde Excelsior met een budget van 8 miljoen is voorbestemd om te degraderen.

Cruijff

De wetmatigheid die tegenover bovenstaande kan worden ingebracht, is het fameuze adagium van Johan Cruijff. Hij had een ’zak geld’ nog nooit een doelpunt zien maken en dat is sinds zijn overlijden in maart 2016 niet veranderd. Desondanks is zeker dat Ajax niet degradeert en Excelsior geen kampioen van Nederland wordt.