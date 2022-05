PEC Zwolle met gelijkspel vooralsnog kind van de rekening in degradatiestrijd

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In de zinderende strijd om degradatie was ieder punt goud waard, omdat er maar liefst vier ploegen op drie punten van elkaar stonden. Voor PEC gold bovendien dat de laatste twee speelronden moesten worden afgewerkt tegen achtereenvolgens directe concurrent Sparta en titelkandidaat PSV. Een driepunter in eigen huis tegen FC Utrecht zou trainer Dick Schreuder derhalve meer dan goed uitkomen.

Toch voltrok zich een moeizame eerste helft voor de blauwvingers. Hidde ter Avest had FC Utrecht na een klein half uur voetballen op voorsprong gezet, waarbij Zwolle er verdedigend niet goed uit zag. Gervane Kastaneer leek niet lang voor rust vervolgens voor de gelijkmaker te zorgen, maar stond buitenspel waardoor zijn treffer werd afgekeurd.

Gervane Kasteneer zag zijn gelijkmaker afgekeurd worden Ⓒ Pro Shots

Het rustsignaal liet vervolgens wel even op zich wachten, omdat Utrecht-goalie Fabian de Keijzer vervelend geblesseerd raakte en zich moest laten behandelen en vervolgens vervangen door Eric Oelschlaegel.

In de kleedkamer moeten Schreuder ongetwijfeld hebben meegekregen wat de stand van zaken op de andere velden was, met een zege voor Fortuna Sittard en een ruime voorsprong voor Willem II. Wisselen deed de trainer echter niet.

Fabian de Keijzer raakte geblesseerd Ⓒ Pro Shots

Dat vertrouwen leek door zijn ploeg te worden terugbetaald, want gesteund door het publiek wisten de Zwollenaren met wat sturm und drang enkele behoorlijke kansten te noteren. Oelschlaegel moest zich flink inspannen op enkele kopballen, maar hield zijn doel in de voor Utrecht wankele fase wel schoon.

Toen de Zwolse storm een beetje was gaan liggen golfde het spel plots op en neer. Zo kreeg Ter Avest een dot van een kans zijn tweede van de avond te maken, maar was hij genadig voor het nagelbijtende PEC, dat vervolgens zélf weer aan aanvallen mocht gaan denken. Zwolle speelde het nu wel goed uit en zette via Daishawn Redan de 1-1 op het bord, waarna direct vanaf de aftrap Anastasions Douvikas helemaal alleen op Kostas Lamprou af mocht. De spits was echter te weifelend in het afronden en hielp dé kans op 1-2 om zeep.

In de slotfase ging het publiek in Zwolle er vol achter staan en kreeg Pelle Clement een geweldige kans op 2-1. In de korte hoek was de bij tijd en wijlen onzeker keepende Oelschlaegel echter alert. Aan de werklust lag het vervolgens niet, maar het bleef voor PEC bij een schamel punt.

Doordat Fortuna en Willem II al wonnen moet Zwolle nu hopen op een misstap van Sparta om niet de rode lantaarn in de maag gesplitst te krijgen.