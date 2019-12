Video: Treurige feestdagen voor Mourinho

Mourinho gaf het droevige nieuws mee in het interview voor de wedstrijd tegen Brighton. Of hij een beetje een prettige kerstdag had beleefd? „Nee, als ik eerlijk ben niet” antwoordde de Portugees aan de onfortuinlijke journalist. „Mijn hond is overleden en mijn hond is deel van mijn familie.”

Om de pijn enigszins te verzachten won Tottenham op ’Boxing Day’ wel thuis van Brighton met 2-1.

Bekijk ook: Spurs kloppen Brighton