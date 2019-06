Badr Hari weg bij coach Mike Passenier

De 34-jarige kickbokser zegt dat hij de beslissing genomen heeft om bij zijn trainer weg te gaan omdat hij ’uit zijn comfortzone wil stappen om het beste uit zichzelf te halen’. De Amsterdammer wil nog een keer wereldkampioen worden.

Contract bij GLORY

Hari tekende recent een contract bij GLORY om zes partijen te boksen, waarbij hij natuurlijk mikt op een re-match tegen Rico Verhoeven. In december 2016 stonden beiden tegenover elkaar in Oberhausen en moest Hari geblesseerd opgeven. Verhoeven won hierdoor de wedstrijd, maar alle kickboksers kijken reikhalzend uit naar een nieuw duel tussen de twee kemphanen. Wanneer die er van komt is nog niet duidelijk, omdat Hari momenteel nog een schorsing uitzit na een positieve dopingtest.

Op en top gemotiveerd

In een bericht op Instagram bedankt Hari Passenier voor alle tijd en moeite die de coach in hem gestoken heeft. „Mike is loyaal, professioneel en heeft me ontzettend veel geleerd”, schrijft Hari. „Mijn fans moeten weten dat ik op en top gemotiveerd ben en er alle vertrouwen in heb om opnieuw succesvol te zijn.” Hari zegt op korte termijn bekend te zullen maken wie zijn nieuwe trainer is.”