Grote paniek bij Barney op Engelse luchthaven

„Ik ben in shock!”, twittert Van Barneveld. „Ik wacht al uren op Manchester Airport omdat mijn koffer in Amsterdam is achtergebleven.” Barney is op weg naar Barnsley, waar dinsdagavond en woensdagavond ronde 19 en 20 van de Players Championship worden gehouden.

„Nu heb ik geen pijlen, geen broeken en geen shirt om dinsdagavond in te spelen. Ik heb geen idee wat ik moet doen als mijn koffer niet voor dinsdagmiddag arriveert”, schrijft Van Barneveld”, die via luchtvaartmaatschappij easyjet zijn spullen terug probeert te krijgen.

„Ik weet niet of ik mijn spullen dinsdag op tijd heb”, aldus de Nederlandse darter. „Nadat de vlucht met mijn koffer geland is, zal een koerier mijn spullen naar mijn hotel moeten brengen.” Wordt vervolgd...