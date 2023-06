Miami Heat trekt stand gelijk in NBA-finale

Nikola Jokic, de Servische sterspeler van de Nuggets, maakte 41 punten. Maar het was dit keer niet voldoende om zijn ploeg naar de zege te leiden. Voor eigen publiek in de Ball Arena begonnen de Nuggets goed en pakten in de eerste helft een voorsprong van 15 punten. Maar de Heat vocht zich terug. Bam Adebayo haalde met nog 48 seconden op de klok met een reeks vrije worpen de belangrijke zege binnen. Jamal Murray had nog wel de kans om de stand gelijk te trekken, maar hij zijn driepunter ging mis.

Adebayo, goed voor 21 punten, was tevreden over de zege. „We hebben er eentje gepakt in hun thuishaven, nu is het tijd om terug te keren naar de 305”, verwees hij naar de arena van Miami Heat.