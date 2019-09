Bijzonder wereldrecord Ronald Koeman jr.

Het lukte de doelman van Top Oss op de KNVB Campus in Zeist in een minuut tijd 29 ballen vanaf de middenlijn in het doel te krijgen.

Het oude record van deze zogenaamde ’Halfline-Challenge’ stond op naam van Sergio Romero. De keeper van Manchester United wist begin dit jaar binnen 20 ballen het doel in te trappen.

Door het record vindt Koeman jr. zijn naam terug in het Guinnes Book of Records.