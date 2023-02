Gakpo wil Van Dijk achterna met eerste doelpunt in Liverpool-derby

De start van de van PSV overgekomen aanvaller bij Liverpool verloopt nog niet zoals gehoopt. Na een goed debuut tegen Wolverhampton Wanderers heeft hij moeite om zijn stempel te drukken bij het zeer stroef draaiende Liverpool. „Ik ben een aanvaller en ben graag betrokken met goals en assists. Als aanvallers zeggen dat het hen niet dwarszit als ze niet scoren, dan liegen ze”, vertelt de winteraanwinst van The Reds in gesprek met Engelse media.

Verder stelt Gakpo dat hij en het team tijd nodig hebben om aan elkaar te wennen. „Bij PSV, als ik een beweging maakte, dan wist de ander hoe ik ging lopen. Maar hier ken ik nog niet iedereen even goed, dus ik leer nu hoe ik moet bewegen als bijvoorbeeld Thiago Alcantara de bal krijgt.”

Door zijn transfer naar Liverpool is een loopbaan aartsrivaal Manchester United in de toekomst zo goed als uitgesloten voor Gakpo. Iets dat vooral zijn vorige trainer Ruud van Nistelrooy als oud-speler van The Red Devils jammer zal vinden. „Maar hij wilde vooral dat ik naar een grote club ging.” Dat had Gakpo ook kunnen bewerkstelligen via een transfer naar Chelsea. „Liverpool meldde zich eerder en daarna dacht ik niet meer aan iets anders. Ook al was Chelsea misschien een optie, ik was er al uit.”

„Uiteindelijk is het allemaal heel snel gegaan”, vervolgt Gakpo. „Ik hoorde van de interesse van Liverpool en vijf dagen later was het in kannen en kruiken. Mijn manager en broer wisten er al langer van, maar tijdens het WK wilde ik er niks van weten. Ik moest mij focussen. Toen ik het daarna hoorde was mij gevoel direct: let’s go. Ik zit hier in de Premier League goed op mijn plek. Ik kan mij hier verbeteren en ontwikkelen en hoop uiteindelijk te laten zien wat ik echt kan.”