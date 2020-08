Kan Ineos terugslaan na uppercut van Jumbo-Visma?

En vanaf woensdag hopen de andere twee van het supertrio, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk, te laten zien dat ze weer wat sterker zijn geworden, hoewel het Nederlandse duo weet dat het nog steeds tweeënhalve week heeft voordat de Tour de France, het absolute hoofddoel van Jumbo-Visma, start.

Dumoulin, die 420 dagen geen koers reed, toonde in de Tour de l’Ain al tekenen van snelle groei, terwijl Kruijswijk (4e) eveneens een hoog niveau liet zien. „Ik moet nog wat procentjes groeien”, liet ’Stevie’ weten dat er nog meer in zit.

Primoz Roglic wordt gehuldigd als winnaar van de Tour de l’Ain. Rechts nummer twee Egan Bernal van Ineos. Ⓒ EPA

In deze Dauphiné, met vijf aankomsten bergop in vijf dagen, zal opnieuw vooral gekeken worden naar de strijd tussen de Nederlandse topploeg en Team Ineos met de kopmannen Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. De grote vraag is dan ook hoe en of de Britse miljoenenformatie terugslaat na de uppercut die het moest incasseren.

