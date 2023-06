Muchova verrast en pakt eerste finaleplek Roland Garros

De 26-jarige Muchova was in Parijs nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. In 2021 was ze al wel halvefinaliste op de Australian Open.

Zaterdag neemt Muchova het in de eindstrijd op tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Iga Swiatek en Beatriz Haddad Maia uit Brazilië.

De 25 jaar oude Sabalenka veroverde begin dit jaar op de Australian Open haar eerste grandslamtitel.