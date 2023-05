Wegen Napoli en trainer Spalletti scheiden ondanks winst historische landstitel

De geruchten doen de ronde dat De Laurentiis en Spalletti elkaar niet liggen. De eigenaar zei op de Italiaanse televisie dat de coach vertrekt, omdat hij toe is aan een rustjaar. Spalletti zou om die reden zelf gevraagd hebben om zijn afscheid.

Napoli speelt nog één competitiewedstrijd in de Serie A, maar is al lang en breed kampioen. Het was voor het eerst in 33 jaar dat de club zich de beste van Italië mocht noemen. Napoli bereikte de kwartfinale van de Champions League en heeft met Victor Osimhen de onbetwiste topscorer van de competitie in huis. Osimhen schroefde tegen Bologna dit weekend zijn seizoenstotaal op naar 25 goals, al waren zijn twee treffers niet genoeg voor de zege (2-2).